Аленичев, скорее всего, будет уволен из "Енисея"

Теги енисей красноярскдмитрий аленичев

Аленичев, скорее всего, будет уволен из "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев не будет готовить команду к матчу 13-го тура чемпионата России с "Анжи". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Готовить основную команду к матчу 13-го тура российской премьер-лиги против "Анжи" будет тренерский штаб "молодежки" во главе с Александром Алексеевым.

До окончания игры с "Анжи" никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием", – говорится в заявлении "Енисея".

После стартовых 12 туров "Енисей" занимает последнее, 16 место, в турнирной таблице российской Премьер-лиге, имея в своем активе всего шесть очков. Безвыигрышная серия команды в РПЛ достигла семи матчей кряду.

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