Аленичев: "Спартаку" будет нелишне вернуть Халка из Китая"

Бывший главный тренер "Спартак" Дмитрий Аленичев оценил возможность для усиления состава "красно-белых".

"Думаю, команда достаточно укомплектована. В том числе и для Лиги Европы. Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка. Тогда можно ставить задачу взять еврокубок. Хотя у "Спартака", наверное, такая цель и есть. А почему нет? ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, "Зенит" тоже. Разве и "красно-белые" не могут? Словом, моя точка зрения, что и сейчас у "Спартака" обойма крепкая", – приводят слова Аленичева российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Халк на протяжении четырех лет выступал за "Зенит", а в 2016 году перешел в "Шанхай СИПГ" за 56 миллионов евро.

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