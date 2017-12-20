Аленичев: "Спартаку" будет нелишне вернуть Халка из Китая"

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Аленичев: "Спартаку" будет нелишне вернуть Халка из Китая"

Бывший главный тренер "Спартак" Дмитрий Аленичев оценил возможность для усиления состава "красно-белых".

"Думаю, команда достаточно укомплектована. В том числе и для Лиги Европы. Если в шутку говорить, нелишне вернуть из Китая Халка. Тогда можно ставить задачу взять еврокубок. Хотя у "Спартака", наверное, такая цель и есть. А почему нет? ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, "Зенит" тоже. Разве и "красно-белые" не могут? Словом, моя точка зрения, что и сейчас у "Спартака" обойма крепкая", – приводят слова Аленичева российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Халк на протяжении четырех лет выступал за "Зенит", а в 2016 году перешел в "Шанхай СИПГ" за 56 миллионов евро.

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комментарии
Евгений

ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ: "ЦСКА И "ЗЕНИТ" ВЫИГРЫВАЛИ КУБОК УЕФА. РАЗВЕ "СПАРТАК" НЕ МОЖЕТ?" РАЗВЕ "СПАРТАК" НЕ МОЖЕТ?" Может, то он может, да кто ж ему ДАСТ!!! Как БЕЗОБРАЗНО Спартак сыграл в Европе! А как разгромно ПРОИГРАЛ в Англии. С такой игрой Спартаку НИЧЕГО не светит, кроме разгромных поражений!!! На протяжении всего сезона Спартак ПРОВАЛИВАЕТ концовки матчей всех уровней, за исключением нескольких игр, которые соперники подарили Спартаку, и только календарь составленный под Спартак в чемпионате, да судейский ресурс РФС держат Спартак на плаву! Как Каррера готовит команду так она и выступает! Выход в Лигу Европы не прибавит Спартаку оптимизма и опыта! Там надо играть с МОЗГАМИ, а без мозгов - только ПОЗОРИТЬСЯ! А если мозгов нет, то и опыта подавно НЕ БУДЕТ! Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!! Одно дело - игра Спартака у себя в чемпионате с денежно-карманным судейством, а другое дело игры в — Лиге Европы без предвзятого судейства. То-то и ОНО!!!

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