Аленичев: "То, что случилось во вторник - фантастика"

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о победе московского "Спартака" над испанской "Севильей", одержанной в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"То, что случилось во вторник в игре с "Севильей" - фантастика. Вы учтите уровень и силу соперника. Несмотря на результат, мне испанцы очень понравились. Много технически оснащенных футболистов. Видно, что команда играющая, а не та, кто встает в оборону. Мне "Севилья" больше нравится, чем "Атлетико" в плане игры", - цитирует 44-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Горлукович советует Промесу покинуть "Спартак". | soccernews.ru