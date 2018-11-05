Аленичев уйдет из "Енисея" после выплаты компенсации

Руководство "Енисея" отстранило от работы главного тренера Дмитрия Аленичева, однако контракт с ним еще не расторгнут.

По данным "Чемпионата", Аленичев готов покинуть клуб, если ему заплатят, положенные до конца контракта деньги. Однако руководство команды не планирует этого делать.



Напомним, что 2 ноября "Енисей" заявил, что к матчу с "Анжи" команду вместо Аленичева будет подготавливать тренерский состав молодёжки клуба.

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