Аленичев во второй раз вывел команду в РФПЛ

Теги енисей красноярскдмитрий аленичев

Аленичев во второй раз вывел команду в РФПЛ
"Енисей" победил "Анжи" (3:0 и 3:4) в стыковых матчах и завоевал путевку в Премьер-лигу.

Стоит отметить, что главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев вывел второй клуб из ФНЛ в РФПЛ. 

Ранее ему удалось выйти в Премьер-лигу с тульским "Арсеналом", но на следующий сезон клуб вылетел.

Не пропустите: "Енисей" вышел в РФПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов