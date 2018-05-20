Аленичев во второй раз вывел команду в РФПЛ



"Енисей" победил "Анжи" (3:0 и 3:4) в стыковых матчах и завоевал путевку в Премьер-лигу.

Стоит отметить, что главный тренер красноярцев Дмитрий Аленичев вывел второй клуб из ФНЛ в РФПЛ.

Ранее ему удалось выйти в Премьер-лигу с тульским "Арсеналом", но на следующий сезон клуб вылетел.

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