"Аленичев вообще любил прибухнуть". Бывший спортивный директор "Енисея" громко высказался об экс-тренере команды

Бывший спортивный директор "Енисея" Денис Петровский прокомментировал слова экс-главного тренера клуба Дмитрий Аленичева, который обвинил его в посещении тренерской комнаты в нетрезвом виде.

"Про появление в тренерской в нетрезвом виде - это, видимо, Дмитрию Анатольевичу приснилось в пьяном угаре. Ему бы вообще лучше помолчать на эту тематику. Можно ведь вспомнить историю, как он отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску.

Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть. Само по себе оно, наверное, ничего страшного, если только это происходит не в тренерской и у тебя там не забит холодильник "Шпатеном" под завязку, а администратор команды вместо подготовки к тренировке "шестерит" в магазинчик за поиском свежей рыбки", - написал Петровский на своей странице в Facebook.

Аленичев тренировал "Енисей" с 2017 по 2019 год. Под его руководством клуб вышел в Российскую Премьер-Лигу, но спустя год вылетел обратно в ФНЛ. В ноябре 2018 года его отстранили от работы, но вскоре Аленичев вернулся на пост главного тренера, так как клуб не имел финансовых средств, чтобы разорвать с ним контракт.

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