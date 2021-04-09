Аленичев высказался о приглашении Олича в ЦСКА

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Известный российский тренер Дмитрий Аленичев поделился мыслями о назначении Ивицы Олича на пост наставника московского ЦСКА.

"Мне тоже сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды. Поэтому в какой-то степени его назначение закономерно и приятно для болельщиков "красно-синих". С другой - Ивица ещё никогда не работал главным тренером. Но сейчас судить сложно, должно пройти время. Возможно, в оставшихся турах РПЛ армейцы покажут такие результаты, что в клубе назначение Олича признают правильным ходом. Пока же это загадка для всех", - сказал Аленичев.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив уволенного Виктора Гончаренко. Клуб заключил с новым тренером контракт до конца следующего сезона.

Под руководством хорватского специалиста армейцы провели два матча - против "Тамбова" в РПЛ и тульского "Арсенала" в Кубке России. В обеих играх москвичи добыли волевую победу с одинаковым счётом 2:1.

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