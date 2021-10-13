Аленичев высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением об отсутствии нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за конфликта с главным тренером Валерием Карпиным.

"Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет", - приводит слова Аленичева "Спорт-экспресс".

Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список кандидатов в сборную России на октябрьские матчи ЧМ-2022. Впрочем, форвард отказался от вызова в национальную команду, сославшись на неоптимальную форму.

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