Аленичев высказался об уходе Фернандо и Зе Луиша из "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев считает неправильным решение московского клуба продать полузащитника Фернандо и нападающего Зе Луиша.

"Я бы Зе Луиша не отпустил! Оставил бы и его, и Фернандо. Постарался бы во всяком случае. Да, в чём-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями?" - сказал Аленичев.

27-летний Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 года. Его арендовал "Бэйцзин Гоань" с обязательством последующего выкупа. Общая сумма сделки - 15 миллионов евро.

28-летний Зе Луиш защищал цвета "красно-белых" с 2015 года. Его купил "Порту" за 8,5 миллионов евро.

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