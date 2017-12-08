Аленичев: "Я предполагал, что "Спартак" проиграет, но такого не ожидал никто"

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Аленичев: "Я предполагал, что "Спартак" проиграет, но такого не ожидал никто"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение "красно-белых" от "Ливерпуля" (0:7) в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Никто не ожидал такого. Конечно, предполагал, что "Спартаку" придется нелегко и, скорее всего, команда проиграет. Хотя я и оптимист по жизни, но в любом случае нужно было учитывать, что "Ливерпулю" требовалась победа. Как и "Спартаку". Но то, что произошло, меня шокировало… Не побоюсь таких слов – недопустимо, чтобы "Спартак" уступал с таким счетом, несмотря на грозное имя соперника. Может быть, мои слова слишком критичны, но футболисты должны задуматься о том, что в первую очередь виноваты они. Можно говорить о руководстве, о тренерском штабе, но в первую очередь обязаны покопаться в себе игроки. Именно они – главные действующие лица на поле. Тренеры давали определенную установку, а вот почему люди ее не выполнили...

Может кто-то сочтет это неправильным, но я скажу. Когда "Спартак" побеждает, ребята выкладывают фото из раздевалки в Инстаграм. Ну выложите тогда и после 0:7. Пусть болельщики посмотрят вам в глаза, покажите свое состояние, эмоции. Такого снимка что-то не заметил. Нужно оставаться честным перед самим собой. Когда выигрываешь – ты на коне, но и после поражений надо показываться народу. И самому себе сказать – я виноват! Ну это было просто позорище! Нельзя так, нельзя…", - приводят слова Аленичева российские СМИ.

Напомним, что это поражение стало самым крупным в истории "Спартака".

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