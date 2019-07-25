Аленья: "Барселона" не предупредила меня, что отдаст мой номер де Йонгу"
Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья рассказал, как проходила передача его игрового номера новичку команды Френки де Йонгу.
"Я бы мог лично передать де Йонгу 21-й номер. Было бы хорошо, если бы клуб предупредил меня, ведь я не знал, что номер отдадут де Йонгу. Клуб некрасиво себя повел", - цитирует Аленью Goal.com.
Напомним, что Аленья - воспитанник каталонцев. За первую команду он провел 34 игры и забил три гола.
Де Йонга "Барселона" приобрела прошлой зимой за 75 миллионов евро не считая бонусы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32