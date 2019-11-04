Аленья может покинуть "Барселону" в январе

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Аленья может покинуть "Барселону" в январе

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья близок к уходу из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, очень вероятен вариант с арендой 21-летнего испанца во время зимнего трансферного окна.

Скорее всего, перспективный хавбек продолжит карьеру в другом клубе Примеры или одной из команд АПЛ. На сегодняшний день известно только об интересе к нему со стороны "Тоттенхэма".

В текущем сезоне Аленья провёл на поле всего 45 минут. Сумма отступных в его контракте - 75 миллионов евро.

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