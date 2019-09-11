Аленья недоволен своим положением в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья считает, что тренерский штаб команды несправедливо относится к нему.

"Не было причин выводить меня из состава после матча с "Атлетиком". Но тренерский штаб почему-то принял такое решение. Конечно, это влияет на игрока. Полагаю, что я заслужил шанс заработать место в стартовом составе", - приводит слова 21-летнего футболиста Sport.es.

Напомним, что Аленья отыграл один тайм в матче первого тура Примеры против "Атлетика". После того поединка хавбека перестали выпускать на поле.

Контракт перспективного испанца с "Барсой" рассчитан до июня 2022 года.

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