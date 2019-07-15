Аленья уступил де Йонгу свой игровой номер

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг получил 21-й номер.

Ранее этот номер принадлежал Карлесу Аленье, который теперь будет выступать под 19-м номером.

Напомним, что "Барселона" заплатила за де Йонга 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в качестве бонусов. С самим игроком был подписан пятилетний контракт.

В прошлом сезоне де Йонг провел за "Аякс" 52 игры, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами.

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