Аленья уступил де Йонгу свой игровой номер

Теги барселонафренки де йонгкарлес аленья

Аленья уступил де Йонгу свой игровой номер

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг получил 21-й номер.

Ранее этот номер принадлежал Карлесу Аленье, который теперь будет выступать под 19-м номером.

Напомним, что "Барселона" заплатила за де Йонга 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в качестве бонусов. С самим игроком был подписан пятилетний контракт.

В прошлом сезоне де Йонг провел за "Аякс" 52 игры, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами.

Читайте также: Игроки "Барселоны" надавали подзатыльников Гризманну, де Йонгу и Нето. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Джанаев перешел в "Сочи"

Джанаев перешел в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов