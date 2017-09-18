Аленья: "Я еще не готов выступать за первую команду "Барселоны"

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Аленья: "Я еще не готов выступать за первую команду "Барселоны"Полузащитник каталонской "Барселоны" Карлес Аленья, выступающий за вторую команду "сине-гранатовых", высказался о своих шансах попасть в основную команду.

 этом году я должен сделать шаг вперед. Я думаю, что я еще не готов играть в первой команде. Понятно, что, если меня вызовут в первую команду и предоставят мне шанс, я буду в восторге и постараюсь сделать все возможное, чтобы в ней закрепиться. Но мне нужно еще хорошо адаптироваться в профессиональном футболе и приблизить свой уровень к Ла Лиге. В конце концов, это вопрос времени", - цитирует 19-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, в подписании Аленьи заинтересован Гвардиола. | soccernews.ru

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