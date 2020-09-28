Алессандро Дель Пьеро назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона Италии

Бывший нападающий туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро рассказал, кого он считает главными фаворитами в борьбе за титул чемпиона Италии в нынешнем сезоне.

"Интер" и "Аталанта" являются серьезными кандидатами в борьбе за "скудетто". "Аталанта" является зрелой командой и сожалеет о ничьей с "Ювентусом" в прошлом сезоне.

"Лацио" - талантливая команда, но им придется играть на два фронта. Мы видели, что "Интер" произвел пять изменений в составе в матче с "Фиорентиной". Так что мы понимаем, какую роль сыграли эти игроки", - приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

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