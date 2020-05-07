Алессандро Матри объявил о завершении карьеры

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Алессандро Матри объявил о завершении карьеры

Известный итальянский нападающий Алессандро Матри принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Думаю, я осуществил свои мечты. Когда я начал заниматься профессиональным футболом, вряд ли думал о такой карьере, о том, что выиграю три скудетто. Я принял решение. Не могу оставаться там, где я больше не могу ничего дать", - заявил футболист, которому в августе исполнится 36 лет.

Матри известен по выступлениям за "Ювентус", "Милан", "Кальяри", "Фиорентину", "Лацио" и другие итальянские клубы. В составе национальной сборной он забил 1 гол в 7 матчах.

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