Алессандро Неста рассказал, что думает о развитии "Милана"
Экс-игрок "Милана" Алессандро Неста рассказал, что думает о развитии итальянского клуба. Об этом сообщает Calciomercato.
Отметим, что руководящие должности в клубе занимают бывшие игроки команды Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.
"Связка Мальдини-Бобан неплоха, однако клуб в последние годы очень изменился. Думаю, со временем станет понятно хорошая ли работа проделана или нет. Нельзя ожидать, что все сделают за гол или несколько месяцев.
В последнее время "Милан" стал ловушкой для тренеров: кто-то преуспел, у кого-то другая ситуация, но у всех была сложная ситуация", - сказал Несту.
Напомним, 9 октября новым тренером "Милана" стал Стефано Пиоли.
По итогам семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3