Алессандро Неста рассказал, что думает о развитии "Милана"

Экс-игрок "Милана" Алессандро Неста рассказал, что думает о развитии итальянского клуба. Об этом сообщает Calciomercato.

Отметим, что руководящие должности в клубе занимают бывшие игроки команды Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.

"Связка Мальдини-Бобан неплоха, однако клуб в последние годы очень изменился. Думаю, со временем станет понятно хорошая ли работа проделана или нет. Нельзя ожидать, что все сделают за гол или несколько месяцев.

В последнее время "Милан" стал ловушкой для тренеров: кто-то преуспел, у кого-то другая ситуация, но у всех была сложная ситуация", - сказал Несту.

Напомним, 9 октября новым тренером "Милана" стал Стефано Пиоли.

По итогам семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.

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