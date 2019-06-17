Алессандро Неста возглавил "Фрозиноне"

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Алессандро Неста возглавил "Фрозиноне"

Стало известно, кто возглавил "Фрозиноне", которая по итогам минувшего сезона вылетела из Серии А.

Новым тренером клуба стал 43-летний Алессандро Неста. Его контракт и с итальянским клубом рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне специалист возглавлял "Перуджу", которая боролась за выход в первую лигу чемпионата Италии, однако не не прошла и первый раунд.

Предыдущим главным тренером "Фрозиноне" был Марко Барони.

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