Алессия Макари - подруга потенциального новичка "Спартака" Оливера Крагля

Теги оливер крагльдевушки футболистовспартак москвафрозиноне

Алессия Макари - подруга потенциального новичка "Спартака" Оливера КрагляКак сообщалось ранее, московский "Спартак" заинтересовался полузащитником итальянского "ФрозинонеОливером Краглем. Конечно же, внимание "красно-белых" немецкий хавбек привлек исключительно своими игровыми качествами, а вот нас он заинтересовал не только этим - 27-летний футболист встречается с известной на Апеннинах телеведущей и танцовщицей Алессией Макари, которой мы и уделим внимание.

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Команда М О
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2 Хеллас Верона 42 74
3 Фрозиноне 42 74
4 Перуджа 42 65
5 Беневенто 42 65
6 Читаделла 42 63
7 Карпи ФК 1909 42 62
8 Специя 42 60
9 Новара 42 56
10 Салернитана 42 54
11 АКД Виртус Энтелла 42 54
12 Бари 42 53
13 Чезена 42 53
14 Авеллино 42 50
15 Брешия 42 50
16 Асколи 42 49
17 Про Верчелли 42 49
18 Тернана 42 49
19 АСД Трапани Кальчио 42 44
20 Виченца 42 41
21 Пиза 42 35
22 Латина 42 32
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