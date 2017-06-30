Алессия Макари - подруга потенциального новичка "Спартака" Оливера Крагля

Как сообщалось ранее, московский "Спартак" заинтересовался полузащитником итальянского "Фрозиноне" Оливером Краглем. Конечно же, внимание "красно-белых" немецкий хавбек привлек исключительно своими игровыми качествами, а вот нас он заинтересовал не только этим - 27-летний футболист встречается с известной на Апеннинах телеведущей и танцовщицей Алессией Макари, которой мы и уделим внимание.

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