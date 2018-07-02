Алейников: "Головин в "Ювентусе"? Думаю он выберет "Челси"

Теги цска москваалександр головинювентусчелси

Алейников: "Головин в "Ювентусе"? Думаю он выберет "Челси"Известный в прошлом футболист Сергей Алейников высказался по будущему полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Головин в "Ювентусе"? Нужно будет подождать, чтобы он оказался здесь. Ему нужно будет интегрироваться в итальянский футбол. Но все же я считаю, что он уйдет в "Челси", - приводит слова бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним,  Сарри сделал Головина своей приоритетной трансферной целью в "Челси". | soccernews.ru

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