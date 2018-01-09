Алейников: "Кандидатура Манчини на пост главного тренера сборной Италии не рассматривается"

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Алейников: "Кандидатура Манчини на пост главного тренера сборной Италии не рассматривается"Известный в прошлом футболист Сергей Алейников высказался о возможном уходе главного тренера питерского "Зенита" Роберто Манчини в сборную Италии.

"На данный момент в Италии не рассматривается кандидатура Манчини. Насколько мне известно, там фигурируют другие фамилии. Если же все-таки его фамилия появится и назначение состоится - пусть будет так. Не вижу никаких проблем...

В Италии кандидатуры тренеров начали обсуждать сразу после того, как сборная не попала на Чемпионат Мира. Сейчас же внутри федерации сконцентрировались на своих проблемах - там никак не могут выбрать президента. Поэтому вопрос о главном тренере отложен. Думаю, в январе пройдут выборы, после чего новый глава выберет главного тренера", - цитирует бывшего футболиста Спорт день за днем.

Напомним, сам Манчини не исключил свой уход в сборную Италии. | soccernews.ru

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