Алейников: "У Головина есть все для того, что заиграть в топ-клубе"

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Алейников: "У Головина есть все для того, что заиграть в топ-клубе"Известный в прошлом футболист Сергей Алейников оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в Европе.

"У него есть талант для того, чтобы заиграть в большой команде, но этого недостаточно. Надо посмотреть на его игру против соперника, который сильнее Саудовской Аравии. У Головина есть все для того, что заиграть в топ-клубе, ведь он силен и в атаке, и при оборонительных действиях", - приводит слова бывшего футболиста Gazzetta dello Sport.

Напомним, Капелло считает, что Головин достоин "Ювентуса". | soccernews.ru

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