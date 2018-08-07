Алейш Видаль: "У меня были предложения из-за границы от больших клубов"

Новоиспеченный защитник "Севильи" Алейш Видаль прокомментировал свое возвращение в стан "красно-белых".

" Это была нелегкая операция, но благодаря большим усилиям "Севильи" я вернулся. Я хочу сказать публично выразить благодарность клубу. У меня были предложения из-за границы, мной интересовались большие клубы, но я всегда делал поступки сердцем с учетом спортивной мотивации. Моей единственной целью было вернуться сюда однажды ", - цитирует 28-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, в "Севилье" опровергли интерес "Барселоны" к Банеге. | soccernews.ru