Альфонсо Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году
Пресс-служба сборной Канады назвала лучшего игрока страны по итогам 2020 года.
Этого звания удостоился левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.
Alphonso Davies is the 2020 Canadian Player of the Year presented by @AllstateCanada ⚽️#TheBestInCanada pic.twitter.com/01LpGlndeO— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) December 3, 2020
В завершающемся году 20-летний футболист выиграл пять трофеев на клубном уровне.
В текущем сезоне Дэвис сделал 1 ассист в 8 матчах в составе "ротен", сейчас он восстанавливается после травмы связок колена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20