Альфонсо Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году

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Альфонсо Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году

Пресс-служба сборной Канады назвала лучшего игрока страны по итогам 2020 года.

Этого звания удостоился левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис

В завершающемся году 20-летний футболист выиграл пять трофеев на клубном уровне.

В текущем сезоне Дэвис сделал 1 ассист в 8 матчах в составе "ротен", сейчас он восстанавливается после травмы связок колена.

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