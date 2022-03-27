Альфонсо Дэвис рассказал о своих проблемах со здоровьем

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Альфонсо Дэвис рассказал о своих проблемах со здоровьем

Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен

Канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис заявил, что у него больше нет проблем с сердцем. Ранее он пропустил несколько недель из-за воспаления сердечной мышцы.

"Мое восстановление проходит хорошо, у меня нет проблем с сердцем. Впрочем, пока что я не готов к игре на 100 процентов. Я рад, что просто могу снова тренироваться. Я работаю вместе с медицинским отделом. Сейчас я тренируюсь с мячом и без него, у меня много бега и силовых тренировок. Надеюсь вскоре вернуться на поле", - приводит слова Дэвиса пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Дэвис провел за "Баварию" 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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