Альфонсо Дэвис рассказал о своих проблемах со здоровьем
Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен
Канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис заявил, что у него больше нет проблем с сердцем. Ранее он пропустил несколько недель из-за воспаления сердечной мышцы.
"Мое восстановление проходит хорошо, у меня нет проблем с сердцем. Впрочем, пока что я не готов к игре на 100 процентов. Я рад, что просто могу снова тренироваться. Я работаю вместе с медицинским отделом. Сейчас я тренируюсь с мячом и без него, у меня много бега и силовых тренировок. Надеюсь вскоре вернуться на поле", - приводит слова Дэвиса пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 21-летний Дэвис провел за "Баварию" 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20