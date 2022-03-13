Альфонсо Дэвис впервые начал тренироваться после обнаружения проблем с сердцем

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Альфонсо Дэвис впервые начал тренироваться после обнаружения проблем с сердцем

Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса\Автор неизвестен

Канадский защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис приступил к тренировках, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

В январе у футболиста было обнаружено воспаление сердечной мышцы и была вероятность даже завершения карьеры. Впрочем, канадец восстановился и готовится к возвращению в строй.

В нынешнем сезоне 21-летний Дэвис провел за "Баварию" 23 матча во всех турнирах и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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