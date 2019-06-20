Альфонсо: "Гвардиола - одно из главных футбольных разочарований в моей жизни"

Экс-игрок "Барселоны", "Реала" и сборной Испании Альфонсо раскритиковал Хосепа Гвардиолу за его поддержку Каталонии.

"Гвардиола – одно из главных футбольных разочарований в моей жизни. Я не поддерживаю его заявления и идеологию. Мы через многое прошли как друзья, как партнеры, как команда, когда защищали цвета сборной Испании, а теперь я слышу его заявления против Испании. Я был шокирован, так как я горд тем, что родился в Испании и выступал за сборную как футболист.

Я огорчен его словами. Я не осуждаю его как человека, тренера или футболиста, а говорю о его умонастроении", - приводит слова Альфонсо Marca.

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