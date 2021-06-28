Али Даеи - о рекорде Роналду: "На самом деле я забил 111 голов"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Иранец Али Даеи признался, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пока не побил его рекорд по голам за национальную команду.
"На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Уверен, что благодаря своему стилю игры и уровню Криштиану забьёт гораздо больше", - цитирует Даеи AS.
Спорными стали два забитых мяча иранца на Азиатских играх 2002 года. ФИФА причислила эти голы к статистике олимпийской сборной, а не главной.
36-летний Роналду отличился 109 раз в 179 матчах за португальскую национальную команду.
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