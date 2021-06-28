Али Даеи - о рекорде Роналду: "На самом деле я забил 111 голов"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Иранец Али Даеи признался, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду пока не побил его рекорд по голам за национальную команду.

"На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Уверен, что благодаря своему стилю игры и уровню Криштиану забьёт гораздо больше", - цитирует Даеи AS.

Спорными стали два забитых мяча иранца на Азиатских играх 2002 года. ФИФА причислила эти голы к статистике олимпийской сборной, а не главной.

36-летний Роналду отличился 109 раз в 179 матчах за португальскую национальную команду.

Не пропустите: Роналду бросил капитанскую повязку после вылета с Евро-2020. | http://soccernews.ru