Али Даеи отреагировал на то, что Роналду повторил его рекорд по голам за сборную

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи прокомментировал достижение Криштиану Роналду.

36-летний португалец повторил рекорд по числу голов за национальную команду, оформив дубль во вчерашнем матче Евро-2020 с Францией (2:2).

"Поздравляю Роналду, которому осталось забить один мяч, чтобы установить новый рекорд. Для меня честь, что это достижение будет принадлежать Криштиану. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперёд!" - написал Даеи в инстаграме.

На сегодняшний день в активе обоих футболистов по 109 голов за сборную.

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