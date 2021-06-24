Али Даеи отреагировал на то, что Роналду повторил его рекорд по голам за сборную
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи прокомментировал достижение Криштиану Роналду.
36-летний португалец повторил рекорд по числу голов за национальную команду, оформив дубль во вчерашнем матче Евро-2020 с Францией (2:2).
"Поздравляю Роналду, которому осталось забить один мяч, чтобы установить новый рекорд. Для меня честь, что это достижение будет принадлежать Криштиану. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперёд!" - написал Даеи в инстаграме.
На сегодняшний день в активе обоих футболистов по 109 голов за сборную.
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|Албания
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|Группа B
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|О
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|6
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|Англия
|3
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|Словакия
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|Италия
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