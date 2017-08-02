Али Сиссоко перебрался в Турцию

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Али Сиссоко перебрался в Турцию

"Малатияспор" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Астон Виллы" Али Сиссоко.

Сумма трансфера неизвестна. 29-летний француз подписал с новичком турецкой Суперлиги контракт до лета 2019 года.

Сиссоко выступал за "Астон Виллу" с 2014 года, сыграл 58 матчей и сделал 1 результативную передачу. Сдавался в аренду "Порту" и "Олимпиакосу".

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