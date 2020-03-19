Алиев: "Думаю, коронавирус - это всё фейк"
Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев допускает, что пандемии коронавируса на самом деле не существует.
"Прогулялся я по улице, народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Я думаю, коронавирус - это всё фейк. Для кого-то нужен этот коронавирус, и кто-то это всё запустил. Слышал, что сегодня 368 человек в Италии умерло, но я думаю, это всё фейк. Главное - берегите себя, будьте здоровыми", - сказал бывший полузащитник в сторис инстаграма.
35-летний Алиев в течение карьеры выступал за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив", "Анжи" и другие клубы.
Число заражённых коронавирусом в мире превысило отметку в 200 тысяч человек. По последним данным, более 8 тысяч заболевших в итоге скончались.
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|Уфа
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|10
|Урал
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