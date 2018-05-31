Алиев: "Если бы меня пригласили в мадридский "Реал", я бы сказал - нет"

Известный украинский футболист Александр Алиев заявил, что его никогда не привлекала идея выступать за европейский клуб.

"Я никогда не стремился уехать в Европу. Хотел играть либо в киевском "Динамо", либо в России. Не скрою, что моим любым клубом в России всегда был "Спартак". Если бы меня пригласили в мадридский "Реал", я бы даже, может, сказал "нет". Русскоязычные ребята, которые туда уезжают, не могут заиграть", - приводит слова Алиева передача "От души в душу".

Стоит отметить, что 33-летний Алиев является воспитанником "Спартака", а за свою карьеру выступал за такие известные клубы, как киевское "Динамо" и "Локомотив". Его последним профессиональным клубом в 2016 году был казахстанский "Тараз".

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