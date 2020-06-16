Алиев на своем ютуб-канале спародировал Юрия Семина

Экс-игрок "Локомотива", "Анжи" и "Динамо" Александр Алиев в своем ютуб-канале показал пародию на экс-тренера "железнодорожников" Юрия Семина.

Напомним, Алиев и 73-летний специалист вместе работали в Киеве.

"Помню "Бешкиташу" проиграли 1:2, Палыч дает интервью: "Ну что сделаешь? У одного игрока часы, бриллианты дороже всей нашей команды", - рассказал Алиев.

Напомним, в конце мая Семин покинул московский "Локомотив".

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