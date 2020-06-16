Алиев на своем ютуб-канале спародировал Юрия Семина

Теги локомотив москваалександр алиевюрий семин

Алиев на своем ютуб-канале спародировал Юрия Семина

Экс-игрок "Локомотива", "Анжи" и "Динамо" Александр Алиев в своем ютуб-канале показал пародию на экс-тренера "железнодорожников" Юрия Семина.

Напомним, Алиев и 73-летний специалист вместе работали в Киеве.

"Помню "Бешкиташу" проиграли 1:2, Палыч дает интервью: "Ну что сделаешь? У одного игрока часы, бриллианты дороже всей нашей команды", - рассказал Алиев.

Напомним, в конце мая Семин покинул московский "Локомотив".

Не пропустите: Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии

"Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов