Алиев назвал Милевского претендентом на "Золотой мяч"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в шутку назвал нападающего бресткого "Динамо" Артема Милевского претендентом на "Золотой мяч".

"6 января вручают "Золотой мяч". Если остальные чемпионаты не восстановят, ты чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А ты еще на сцену в халате выйдешь", — сказал Алиев в эфире канала "Миля" в Youtube.

Напомним, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Все остальные турниры в Европе приостановлены.

В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел шесть матчей в чемпионате Беларуси и забил два мяча.

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