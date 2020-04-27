Алиев назвал Милевского претендентом на "Золотой мяч"
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в шутку назвал нападающего бресткого "Динамо" Артема Милевского претендентом на "Золотой мяч".
"6 января вручают "Золотой мяч". Если остальные чемпионаты не восстановят, ты чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А ты еще на сцену в халате выйдешь", — сказал Алиев в эфире канала "Миля" в Youtube.
Напомним, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Все остальные турниры в Европе приостановлены.
В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел шесть матчей в чемпионате Беларуси и забил два мяча.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
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|Александрия
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|21
|26
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|Мариуполь
|21
|25
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|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
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