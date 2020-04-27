Алиев назвал Милевского претендентом на "Золотой мяч"

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Алиев назвал Милевского претендентом на "Золотой мяч"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в шутку назвал нападающего бресткого "Динамо" Артема Милевского претендентом на "Золотой мяч".

"6 января вручают "Золотой мяч". Если остальные чемпионаты не восстановят, ты чувствую, подзалетишь на золотой мячишко. А ты еще на сцену в халате выйдешь", — сказал Алиев в эфире канала "Миля" в Youtube.

Напомним, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Все остальные турниры в Европе приостановлены.

В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел шесть матчей в чемпионате Беларуси и забил два мяча.

Не пропустите: Алиев признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Ну, если только вытирать от пыли все ЗМ Великого Месси... Может и достоин...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Это будет честнее , чем все липовые ЗМ и ЗБ картонного хмыря!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В яблочко!

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