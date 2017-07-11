Алиев: "Ни я, ни Милевский до конца не раскрылись - это все наши гулянки и дискотеки"

Бывший полузащитник сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев рассказал о причинах, которые помешали ему и его другу Артему Милевскому полностью раскрыть свой потенциал.

"На данный момент ни я, ни Тема Милевский не раскрылись до конца. Это все наши гулянки и дискотеки! Нужно было в то время быть умнее. Если говорить, например, про Андрея Пятова и Дмитрия Чигринского, то вы сами видите - ребята играют. Очень жаль, что Димка перешел в "Барселону", но не закрепился. Просто так "Барса" ведь не покупает, тем более за такие деньги", - цитирует 32-летнего хавбека zbirna.com.

Напомним, киевское "Динамо" усилилось польским защитником. | soccernews.ru