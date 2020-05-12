Алиев объявил о создании нового YouTube-канала

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Алиев объявил о создании нового YouTube-канала

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев решил создать ещё один YouTube-канал.

По словам бывшего полузащитника, там он будет вести свои стримы.

"Кенты, у меня будет ещё один канал. Я создаю новый канал. Называться он будет "Вечерний кент", как в России есть "Вечерний Ургант". На этом канале я буду чаще выходить в YouTube. Будем общаться там. Из инстаграма я чуть-чуть ухожу, но всё равно буду туда заходить. Все стримы будут именно на "Вечернем кенте", - сказал Алиев.

Украинский хавбек наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".

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