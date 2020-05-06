Алиев опубликовал видео с детьми

Теги александр алиев

Алиев опубликовал видео с детьми

Экс-игрок сборной Украины Александр Алиев в своём инстаграме опубликовал видео с детьми.

Футболист опубликовал в соцсети ролик, на котором его дети играют в футбол со сверстниками.

"Оказывается, у меня пацанка растёт, а не дочка", - прокомментировал видео Алиев.

Видео можно посмотреть на странице футболиста в инстаграме.

А еще: Алиев: "Юран - больной на голову"| http://soccernews.ru
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