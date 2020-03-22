Алиев оскандалился в супермаркете, устроив трюк с туалетной бумагой: видео

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев пожонглировав туалетной бумагой в киевском супермаркете.

Алиев передал эстафету президенту "Динамо" Игорю Суркису, который ранее уже выполнил данный челлендж, и экс-форварду киевлян Артему Милевскому. Экс-футболист хотел передать челлендж еще и третьему участнику, но так и не смог придумать кому.

Поступок Алиева негативно оценили пользователи сети: "Ну ты питон))а потом кто-то эту пачку купит и ж*пу будет вытирать", "Клоун", "Жадина, мог бы и купленной", "Набивал бумагой Саня, так послал он вирус в баню!", "Что то слабовато", - пишут пользователи.

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