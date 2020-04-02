Алиев: "Поднимал руку на бывшую жену. Почему нет?"
Экс-игрок "Локомотива", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев на шоу "Кент" в ютуб-канале рассказал, что поднимал руку на бывшую жену.
"Я поднимал руку. Поднимал руку, почему нет? Поднимал руку на бывшую жену, это было. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но когда она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу… Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать ими? Не я приходил и поднимал руку, а когда она начинала скандал.
Каждый может же расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь с расцарапанными шеей и лицом, пацаны же меня травят. Зачем мне это надо? Хотя она прекрасно понимала, куда я иду и что у меня там тренировка. Я подымал руку, но мог просто пощечину или леща дать. Все, не больше. А она все продолжала дальше лезть. Это было, я этого не скрываю, но я никогда не начинал первым. Я знаю и понимаю, что это неправильно" - сказал Алиев.
Напомним, в феврале 2019 года в СМИ появилась информация о том, что футболист в очередной раз поднял руку на жену. Из-за этого скандала в отношении Алиева было заведено пять уголовных дел.
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