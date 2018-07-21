Алиев посоветовал Милевскому "дать в морду тренеру"

2 Теги артём милевскийалександр алиев

Алиев посоветовал Милевскому "дать в морду тренеру"
Экс-полузащитник "Локомотива" и киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал увольнение своего друга нападающего Артема Милевского из брестского «Динамо».

"Артем нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артём нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришёл молодой тренер, и они не сошлись характерами.

Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашёл повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артёма выдержка лучше", - приводят слова Алиева украинские СМИ.

"Что бы я сделал? Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал", - добавил бывший футболист.

Не пропустите: Агент: "Милевский ушел из "Динамо" не потому, что начал бухать". | http://soccernews.ru

Комментарии
Зенден

Главный тренер Брестского Динамо Алексей Шпилевский видимо придерживается Есенина) Правильно, гнать этого козла вшивого надо. Жаль, что прицепом вслед за хохлом Гавриловича с Савицким отправляет, ребята то еще не совсем потерянные. А уже еврокубки на носу(. Думать надо башкой!

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Зенден

вспомнились слова Есенина) Не тужи, дорогой, и не ахай, Жизнь держи, как коня, за узду, Посылай всех и каждого на хуй, Чтоб тебя не послали в пизду!

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