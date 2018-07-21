Алиев посоветовал Милевскому "дать в морду тренеру"
Экс-полузащитник "Локомотива" и киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал увольнение своего друга нападающего Артема Милевского из брестского «Динамо».
"Артем нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артём нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришёл молодой тренер, и они не сошлись характерами.
Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашёл повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артёма выдержка лучше", - приводят слова Алиева украинские СМИ.
"Что бы я сделал? Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал", - добавил бывший футболист.
Не пропустите: Агент: "Милевский ушел из "Динамо" не потому, что начал бухать". | http://soccernews.ru
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