Алиев посоветовал Милевскому "дать в морду тренеру"



Экс-полузащитник "Локомотива" и киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал увольнение своего друга нападающего Артема Милевского из брестского «Динамо».

"Артем нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артём нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришёл молодой тренер, и они не сошлись характерами.

Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашёл повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артёма выдержка лучше", - приводят слова Алиева украинские СМИ.

"Что бы я сделал? Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал", - добавил бывший футболист.

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