Алиев признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире
Известный украинский футболист Александр Алиев снова угодил в скандальную ситуацию.
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" отвечал на вопросы в прямом эфире инстаграма. В ходе разговора он признался, что занимался сексом втроём.
Заявление Алиева очень не понравилось его супруге, которая находилась рядом. Публичного конфликта избежать не удалось.
"Ты нормальный *** [блин] вообще? Рот свой закрой, тут стоят твои дети", - упрекнула футболиста жена.
"Чо ты орёшь, я тебя умоляю. Во-первых, люди сидят смотрят. Чо ты орёшь. Да не ори *** твою мать. Ты чо *** [блин], ёпта рот раскрыла *** [нафиг] перед людьми, *** [блин]), - ответил украинский хавбек.
В итоге женщина призвала Алиева уйти на балкон и там обсуждать интимные вопросы, а тот посмеялся.
Не пропустите: Алиев заявил о готовности занять руководящую должность в украинском футболе. | http://soccernews.ru
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