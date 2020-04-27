Алиев признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире

Теги александр алиев

Алиев признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире

Известный украинский футболист Александр Алиев снова угодил в скандальную ситуацию.

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" отвечал на вопросы в прямом эфире инстаграма. В ходе разговора он признался, что занимался сексом втроём.

Заявление Алиева очень не понравилось его супруге, которая находилась рядом. Публичного конфликта избежать не удалось.

"Ты нормальный *** [блин] вообще? Рот свой закрой, тут стоят твои дети", - упрекнула футболиста жена.

"Чо ты орёшь, я тебя умоляю. Во-первых, люди сидят смотрят. Чо ты орёшь. Да не ори *** твою мать. Ты чо *** [блин], ёпта рот раскрыла *** [нафиг] перед людьми, *** [блин]), - ответил украинский хавбек.

В итоге женщина призвала Алиева уйти на балкон и там обсуждать интимные вопросы, а тот посмеялся.

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