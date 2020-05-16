Алиев проведёт боксёрский поединок с украинским актёром

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев примет участие в шоу "Битва", в рамках которого медийные личности проводят боксёрские поединки.

Соперником бывшего полузащитника станет актёр Никита Вакулюк. Их бой запланирован на 29 мая. Согласно регламенту, соперникам предстоит провести на ринге три раунда по 2 минуты.

"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!" - сообщил футбольный агент Александр Панков.

Алиев наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".

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