Алиев проведёт боксёрский поединок с украинским актёром
Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев примет участие в шоу "Битва", в рамках которого медийные личности проводят боксёрские поединки.
Соперником бывшего полузащитника станет актёр Никита Вакулюк. Их бой запланирован на 29 мая. Согласно регламенту, соперникам предстоит провести на ринге три раунда по 2 минуты.
"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!" - сообщил футбольный агент Александр Панков.
Алиев наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13