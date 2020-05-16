Алиев проведёт боксёрский поединок с украинским актёром

Теги александр алиев

Алиев проведёт боксёрский поединок с украинским актёром

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев примет участие в шоу "Битва", в рамках которого медийные личности проводят боксёрские поединки.

Соперником бывшего полузащитника станет актёр Никита Вакулюк. Их бой запланирован на 29 мая. Согласно регламенту, соперникам предстоит провести на ринге три раунда по 2 минуты.

"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой, начинается подготовка. Это будет трэш!" - сообщил футбольный агент Александр Панков.

Алиев наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".

Не пропустите: Алиев объявил о создании нового YouTube-канала. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Cегодня стартует Бундеслига! Чего ждать от главного противостояния дня - "Боруссия" Дортмунд против "Шальке"?

Cегодня стартует Бундеслига! Чего ждать от главного противостояния дня - "Боруссия" Дортмунд против "Шальке"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов