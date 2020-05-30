Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге
Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге. Об этом сообщает xsport.ua.
Противником Алиева был модель и актер сериала "Школа" Никита Вакулюк.
Бывший футболист неплохо отстоял трехраундовый поединок, но проиграл по единогласному решению судей.
Бой проходил в рамках пятого сезона проекта "Битва!". По правилам мероприятия, на ринге встречаются различные медийные личности, которые не имеют отношения к боксу.
А еще: Алиев проведёт боксёрский поединок с украинским актёром| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13