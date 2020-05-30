Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев провел дебютный бой в боксерском ринге. Об этом сообщает xsport.ua.

Противником Алиева был модель и актер сериала "Школа" Никита Вакулюк.

Бывший футболист неплохо отстоял трехраундовый поединок, но проиграл по единогласному решению судей.

Бой проходил в рамках пятого сезона проекта "Битва!". По правилам мероприятия, на ринге встречаются различные медийные личности, которые не имеют отношения к боксу.

А еще: Алиев проведёт боксёрский поединок с украинским актёром| http://soccernews.ru