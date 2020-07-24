Алиев раскритиковал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев высказался по поводу того, что столичную команду возглавил экс-тренер "Шахтёра" Мирча Луческу.
"Пускай болельщики "Динамо" зададутся вопросом, насколько президент клуба насмехается над ними и плюёт на них. Луческу проработал 12 лет в "Шахтёре". У нас в те времена были такие баталии: что он говорил про клуб, как команда играет, про игроков... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками "Динамо" таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза.
Эта новость всех ошарашила. Лично я против Мистера ничего не имею. Пускай он работает и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о киевском "Динамо", когда я ещё играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис всё это забыл. Мне уже неинтересно, что сейчас будет говорить Луческу, но это назначение - большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского "Динамо". Кто виноват, пускай в этом разберётся один человек", - сказал Алиев.
Напомним, что "Динамо" заключило с Луческу контракт по схеме "2+1".
Последним местом работы 74-летнего румына была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.
Не пропустите: Суркис жестко ответил фанатам "Динамо", которые выступили против назначения Луческу на пост тренера команды. | http://soccernews.ru
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