Алиев раскритиковал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"

Теги динамо киевалександр алиевмирча луческу

Алиев раскритиковал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев высказался по поводу того, что столичную команду возглавил экс-тренер "Шахтёра" Мирча Луческу.

"Пускай болельщики "Динамо" зададутся вопросом, насколько президент клуба насмехается над ними и плюёт на них. Луческу проработал 12 лет в "Шахтёре". У нас в те времена были такие баталии: что он говорил про клуб, как команда играет, про игроков... В общем, что попало. И президент сейчас насмехается над заядлыми болельщиками "Динамо" таким назначением. Не понимаю, как он будет смотреть им в глаза.

Эта новость всех ошарашила. Лично я против Мистера ничего не имею. Пускай он работает и достигает позитивных результатов с командой. Но я прекрасно помню все его отзывы о киевском "Динамо", когда я ещё играл за киевлян. Видимо, Игорь Суркис всё это забыл. Мне уже неинтересно, что сейчас будет говорить Луческу, но это назначение - большой-большой плевок в заядлых болельщиков киевского "Динамо". Кто виноват, пускай в этом разберётся один человек", - сказал Алиев.

Напомним, что "Динамо" заключило с Луческу контракт по схеме "2+1".

Последним местом работы 74-летнего румына была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

Не пропустите: Суркис жестко ответил фанатам "Динамо", которые выступили против назначения Луческу на пост тренера команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в июле

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в июле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов