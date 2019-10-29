Алиев рассказал, почему стал меньше общаться с Милевским
Бывший полузащитник "Локомотива", киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что он стал реже общаться с экс-одноклубником Артемом Милевским.
"Если спросишь меня, созваниваюсь ли я с кем-то, то я отвечу, что лишь с Хацкевичем, Шацких и Лужным. Поздравляем друг друга с днем рождения регулярно. С Темой-то Милевским - понятное дело. Но в последнее время мы стали делать это намного реже. Он ведь действующий футболист. Да и у него девушка появилась. Но я не обижаюсь, если он захочет мне позвонить, я всегда на связи", - приводят слова Алиева украинские СМИ.
34-летний Алиев с прошлого года является играющим тренером любительского клуба "Хмельницкий". 34-летний Милевский выступает за брестское "Динамо".
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