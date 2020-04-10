Алиев сдал тест на коронавирус

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Алиев сдал тест на коронавирус

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев сообщил, что он сдал тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Моё самочувствие? Такое... Кашель. Днём температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью", - сказал Алиев в прямом эфире в инстаграме.

В Украине коронавирусом заразились более 2200 человек, 69 из которых умерли.

Алиев известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".

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