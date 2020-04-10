Алиев сдал тест на коронавирус
Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев сообщил, что он сдал тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.
"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Моё самочувствие? Такое... Кашель. Днём температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью", - сказал Алиев в прямом эфире в инстаграме.
В Украине коронавирусом заразились более 2200 человек, 69 из которых умерли.
Алиев известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13