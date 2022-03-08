Алиев: "Тимощук просто обосрался"
Фото: инстаграм Александра Алиева/Автор неизвестен
Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев подверг жесткой критике тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука.
"Я был очень сильно разочарован в Тимощуке. Сейчас этот человек просто обосрался. Не сказал ни слова, никакой поддержки. Потому что знает, что если он скажет хоть слово – его оттуда выгонят.
Для него украинцы, которые за него болели и переживали, ничего не значат. Сейчас, в такой тяжелый для Украины момент, он просто на них наплевал. Значит, для него деньги важнее", - сказал Алиев в программе "Денисов Time".
Не пропустите: Тимощук отказался платить алименты из-за санкций против России. http://soccernews.ru
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