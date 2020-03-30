Алиев: "У Газзаева были самые бессмысленные тренировки"
Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев вспомнил о совместной работе с Валерием Газзаевым в киевском "Динамо".
В частности, скандальный экс-полузащитник рассказал о тренировках российского специалиста, приметах, в которые он верил, и предматчевых установках.
"Самые тяжёлые тренировки были у Павла Яковенко. А самые бессмысленные - у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу. У Газзаева была "фенечка" - когда наши ворота атаковали, то он сплёвывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплёванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу! Газзаев добился в тренерской карьере многого.
Ещё у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал - нужно же было себя показать. Всё это потом снимет, положит и установку делает. А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: "Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то". Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда", - поведал Алиев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13