Алиев: "У Газзаева были самые бессмысленные тренировки"

Известный в прошлом украинский футболист Александр Алиев вспомнил о совместной работе с Валерием Газзаевым в киевском "Динамо".

В частности, скандальный экс-полузащитник рассказал о тренировках российского специалиста, приметах, в которые он верил, и предматчевых установках.

"Самые тяжёлые тренировки были у Павла Яковенко. А самые бессмысленные - у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу. У Газзаева была "фенечка" - когда наши ворота атаковали, то он сплёвывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплёванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу! Газзаев добился в тренерской карьере многого.

Ещё у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал - нужно же было себя показать. Всё это потом снимет, положит и установку делает. А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: "Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то". Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда", - поведал Алиев.

Не пропустите: Алиев оскандалился в супермаркете, устроив трюк с туалетной бумагой: видео. | http://soccernews.ru