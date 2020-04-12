Алиев в грубой форме сообщил результаты теста на коронавирус
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев сообщил, что его тест на китайский коронавирус COVID-19 дал отрицательный результат.
"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождетесь!" – написал Алиев в своем Instagram-аккаунте, прикрепив фотографию с результатами теста.
35-летний Алиев в настоящее время уже завершил карьеру. Ранее он выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", "Днепр", махачкалинский "Анжи", винниковский "Рух", "Катандзаро", казахстанский "Тараз" и боярский "Интер".
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13