Алиев в грубой форме сообщил результаты теста на коронавирус

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев сообщил, что его тест на китайский коронавирус COVID-19 дал отрицательный результат.

"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождетесь!" – написал Алиев в своем Instagram-аккаунте, прикрепив фотографию с результатами теста.

35-летний Алиев в настоящее время уже завершил карьеру. Ранее он выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", "Днепр", махачкалинский "Анжи", винниковский "Рух", "Катандзаро", казахстанский "Тараз" и боярский "Интер".

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